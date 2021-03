Pełnia Robaczego Księżyca pomogła w odblokowaniu Kanału Sueskiego

Łut niebiańskiego szczęścia ułatwił uwolnieniu kontenerowca blokującego Kanał Sueski – pisze z przymrużeniem oka serwis CNN.

Kanał Sueski odblokowany. Pomogła pełnia księżyca

Niedzielna tak zwana Pełnia Robaczego Księżyca doprowadziła do wiosennego przypływu, który podwyższył poziom wody w Kanal Sueskim o 46 centymetrów. Dzięki temu łatwiej było ruszyć zalegający w poprzek kanału kontenerowiec Ever Given - twierdzi NASA.

W ciągu roku ma miejsce nawet 13 pełni księżyca, ale tylko od sześciu do ośmiu z nich związanych jest z przypływami tak wysokimi, jak ten poniedziałkowy. Wszystko to z powodu dużej bliskości Księżyca i Ziemi - tłumaczy meteorolog Judson Jones.

- Nie ma wątpliwości, że tak wysoki przypływ został wzięty pod uwagę w operacji uwolnienia kontenerowca - powiedział naukowiec.

Dlaczego poniedziałkowa pełnia nazywana jest Robaczą? Nazwę wymyślili rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej. W porze pełni pod koniec marca zazwyczaj zaczynają pojawiać się pierwsze dżdżownice.

Odkąd kontenerowiec Ever Given po sześciu dniach opuścił w poniedziałek Kanał Sueski, przeprawę pokonało już 113 statków, a do końca dnia zrobi to kolejnych 140. Zator ma zostać całkowicie rozładowany w ciągu czterech dni.

