We Francji kobiety stały się ofiarami parytetu płciowego. Zgodnie z obowiązującym prawem Paryż został ukarany grzywną w wysokości 90 tys. euro za nadreprezentację kobiet na stanowiskach dyrektorskich w administracji miasta. Mer Anne Hidalgo uznała karę za niesprawiedliwą i biurokratyczną.

Zdjęcie Mer Anne Hidalgo Hidalgo powołała 11 kobiet i tylko pięciu mężczyzn na stanowiska dyrektorów w swojej administracji. /STEPHANE DE SAKUTIN /AFP

Anne Hidalgo powołała 11 kobiet i tylko pięciu mężczyzn na stanowiska dyrektorów w swojej administracji.

Reklama

Mer Paryża broniła swojej decyzji przed radą miasta. Karę uznała za "absurdalną". - Zarządzanie miastem stałoby się zbyt feministyczne - ironizowała, nie kryjąc złości.

- Bardzo piękne w biurokracji jest to, że absolutnie nie ma rozeznania i dlatego odważy się na wszystko - zauważyła Hidalgo, dla której grzywna jest "niesprawiedliwa, nieodpowiedzialna i niebezpieczna".

Hidalgo postanowiła osobiście przekazać czek z grzywną ministerstwu na początku 2021 r. w otoczeniu swoich zastępców, dyrektorów i wszystkich kobiet z Sekretariatu Generalnego Urzędu Miasta.

Rządowy dekret z 30 kwietnia 2012 r. przewiduje stałą karę w wysokości 90 tys. euro dla dużych miast, które nie przestrzegają obowiązku uwzględnienia 40 proc. parytetu dla każdej płci w administracji. W Paryżu kobiety na kierowniczych stanowiskach stanowią 69 proc.

***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź »

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link: GRAM o duże pieniądze już teraz!