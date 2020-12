Papież złożył Polakom życzenia na święta - pokoju, radości i nadziei

Papież Franciszek życzył Polakom pokoju, radości i nadziei. Świąteczne życzenia złożył podczas audiencji generalnej w Watykanie.

Pozdrawiając Polaków, papież powiedział: - Drodzy bracia i siostry, narodzony w Betlejem Syn Boży niech napełnia pokojem, radością i nadzieją każdego i każdą z was, i wasze rodziny.



- Chwała Boża i pokój ludzi, w których ma upodobanie niech zamieszkają w waszych sercach, w waszych domach i w waszej ojczyźnie. Z serca wam błogosławię - dodał Franciszek.

W katechezie na temat Bożego Narodzenia mówił, że stało się ono świętem powszechnym i "nawet ci, którzy nie wierzą, dostrzegają urok tej uroczystości".

- Chrześcijanin jednak wie, że Boże Narodzenie jest wydarzeniem decydującym, odwiecznym ogniem, który Bóg rozpalił w świecie i nie można go mylić z rzeczami ulotnymi - dodał.

"Konsumpcjonizm skonfiskował nam Boże Narodzenie"

Podkreślił, że ważne jest to, by nie było ono sprowadzane jedynie do "święta sentymentalnego czy konsumpcyjnego, bogatego w prezenty i dobre życzenia, ale ubogiego w wiarę chrześcijańską, a także w człowieczeństwo". Przywołał swe niedawne słowa o tym, że "konsumpcjonizm skonfiskował nam Boże Narodzenie".

- Boże Narodzenie zachęca nas do zastanowienia się z jednej strony, nad dramatem historii, w której ludzie zranieni grzechem nieustannie poszukują prawdy, miłosierdzia, odkupienia; a z drugiej strony nad dobrocią Boga, który wyszedł na spotkanie z nami, aby przekazać nam prawdę, która zbawia, i aby uczynić nas uczestnikami Jego przyjaźni i życia - wyjaśnił Franciszek.

Podkreślił następnie: - To jest dar łaski, bez naszej zasługi.

- Ten dar łaski otrzymujemy poprzez prostotę i człowieczeństwo Bożego Narodzenia; może on usunąć z naszych serc i naszych umysłów pesymizm, który dzisiaj szerzy się z powodu pandemii - wskazał.

Papież zaznaczył: - Bóg nie spoglądał na nas z góry, z daleka, nie przeszedł obok nas, nie odczuwał odrazy do naszej nędzy, nie przyoblekł ciała pozornego, ale w pełni przyjął naszą naturę i ludzką kondycję, jest jednym z nas.

Zdaniem Franciszka ta refleksja pozwoli świętować z większą świadomością. Papież położył też nacisk na potrzebę czułości, która jest w każdym.

Jak stwierdził, "roboty nie mają czułości".

"Podążajmy tą drogą"

- Jezus w żłóbku wskazuje nam drogę czułości, aby być blisko innych. Podążajmy tą drogą. Dobrego Bożego Narodzenia - tymi słowami papież zakończył katechezę.

Audiencja odbyła się bez udziału wiernych, w papieskiej bibliotece.

W tym miejscu również, z powodu częściowego lockdownu we Włoszech, Franciszek odmówi modlitwę Anioł Pański 26 i 27 grudnia oraz 1, 3 i 6 stycznia.



Z Rzymu Sylwia Wysocka

***



