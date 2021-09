Papież Franciszek: Zamykanie się może prowadzić do przemocy i dyktatury

Świat

- Każde zamykanie się prowadzi do trzymania na dystans tego, kto nie myśli tak, jak my. To zaś, jak wiemy, jest źródłem wielkiego zła w historii: absolutyzmu, który często zrodził dyktatury i wielu aktów przemocy wobec tego, kto jest inny - mówił papiez Franciszek podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański.

Zdjęcie Papież Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA