Papież Franciszek nieoczekiwanie udał się na Plac Hiszpański w Rzymie

Papież Franciszek dotrzymał tradycji i mimo wcześniejszych komunikatów pojechał na Plac Hiszpański w Rzymie w obchodzoną we wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z powodu pandemii papież modlił się tam sam, a nie - jak co roku po południu - z tysiącami wiernych.

Zdjęcie Papież Franciszek niespodziewanie pojechał pod Statuę Niepokalanej w sercu Rzymu /PAP/EPA

Franciszek przybył na plac wcześnie rano, ku zaskoczeniu strażaków, którzy przygotowywali się do transportu na szczyt stojącej tam figury Niepokalanej, by nałożyć koronę z kwiatów. To oni pierwsi poinformowali o nieoczekiwanej wizycie papieża, publikując zdjęcia na Twitterze we wtorek rano.

30 listopada Watykan wydał komunikat, w którym poinformował, że papież nie uda się w tym roku z powodu pandemii na Plac Hiszpański. "Franciszek dokona prywatnego aktu pobożności, zawierzając Matce Bożej Rzym, jego mieszkańców i wielu chorych na całym świecie" - podkreślono w nocie.

"Decyzja o tym, by nie udawać się po południu na Plac Hiszpański na tradycyjny akt czci Niepokalanej, wynika z utrzymującej się sytuacji kryzysu sanitarnego i ma na celu uniknięcie wszelkiego ryzyka zakażenia wywołanego przez zgromadzenie" - wyjaśniłwówczas rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

Co roku 8 grudnia kolejni papieże modlą się na placu w sercu Rzymu przed figurą Matki Bożej. Przybywają tam zawsze tysiące ludzi.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest we Włoszech dniem wolnym.

Z Rzymu Sylwia Wysocka