Papież Franciszek: Nie wiem, skąd wzięli, że chcę ustąpić

Świat

- Nigdy nie przyszło mi do głowy, by podać się do dymisji - powiedział papież Franciszek w najnowszym wywiadzie. Nawiązując do swojej niedawnej operacji, przyznał, że to pielęgniarz uratował mu życie. - Mówił, że muszę poddać się zabiegowi, choć niektórzy sugerowali kurację antybiotykową. Ujawnił, że po operacji jego jelito stało się krótsze o 33 centymetry. Zapytany o zbliżającą się wizytę na Węgrzech stwierdził, że nie wie, czy spotka się z premierem Viktorem Orbanem.

Zdjęcie Papież Franciszek / Andreas SOLARO / POOL / AFP / AFP