W mediach ukazały się zdjęcia papieża na szpitalnym korytarzu na wózku, który pchał jeden z jego asystentów. Franciszek witał się z pacjentami i personelem medycznym w drodze do swojego szpitalnego apartamentu po modlitwie Anioł Pański.

Na jednym ze zdjęć widać, jak rozmawia ze starszą kobietą, leżącą na łóżku. Wręczył jej różaniec. Ściskał też z uśmiechem dłonie lekarzy i pielęgniarzy oraz pielęgniarek.

W południe Franciszek pokazał się po raz pierwszy po tygodniu od operacji, którą przeszedł w klinice Gemelli. Stojąc na balkonie na 10. piętrze odmówił modlitwę Anioł Pański i pozdrowił setki wiernych przybyłych przed szpital. Koło papieża stało kilka osób z personelu medycznego i chore dzieci.

Wciąż nie wiadomo, kiedy Franciszek opuści szpital.

Wideo

