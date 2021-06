Pakistan: Katastrofa kolejowa. Dziesiątki ofiar

Co najmniej 40 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w zderzeniu dwóch pociągów, do którego doszło w poniedziałek rano na południu Pakistanu - poinformowały lokalne władze. Trwa akcja ratunkowa, od 15 do 20 osób jest wciąż uwięzionych we wraku. Pociągi przewoziły około 1200 pasażerów.

Zdjęcie Katastrofa w Pakistanie / AP Video/Associated Press / East News