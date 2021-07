- Naukowcy i eksperci ds. klimatu twierdzą, że mieszkańcy Nowego Jorku powinni spodziewać się coraz większej liczby dni każdego roku z warunkami podobnymi do widocznych początku tego tygodnia. Dym unoszący się z pożarów w Kanadzie i zachodnich Stanach Zjednoczonych przyniósł miastu najgorszą ocenę jakości powietrza od 15 lat - podkreśla NY1.

Jak dodaje, w miniony wtorek indeks jakości powietrza wynosił 154, w skali, która za niezdrowe uznaje parametry powyżej 100. Zwraca uwagę, że w ostatnich dekadach jakość powietrza w mieście znacznie się poprawiła w związku z wysiłkami w celu zmniejszenia emisji z budynków i pojazdów. Problemy spowodowane pożarami stanowią jednak nowe i poważne ryzyko.



Reklama

"Ten tydzień był trochę jak pobudka"

Naukowcy i eksperci ds. zdrowia publicznego przyznają, że istnieje niewiele badań dotyczących wpływu dymu z zachodnich pożarów na wschodnie ośrodki. Nie ma analiz, co miasta jak Nowy Jork muszą zrobić, aby chronić mieszkańców.



- Moim zdaniem ten tydzień był trochę jak pobudka - cytuje lokalna telewizja Bena Furnasa, dyrektora biura burmistrza ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju.



NY1 tłumaczy, że nie jest jasne, czy dym wpływa na zdrowie inaczej niż zanieczyszczenia z pojazdów lub budynków. Nie wiadomo, czy powietrze w mieszkaniu jest lepsze niż powietrze na zewnątrz w dniu o wysokim zanieczyszczeniu oraz czy tanie jednorazowe maski mogą zmniejszyć ryzyko.



- Naprawdę jest słabo zbadane, jak ważny jest ten problem - ocenił Kevin Cromar, profesor ds. zdrowia środowiskowego na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU).



Profesor nauki o Ziemi z Uniwersytetu Stanforda Marshall Burke przewiduje, że miasta będą musiały wkrótce rozważyć podjęcie kosztownych działań dla poprawy jakości powietrza. Pomoc będzie konieczna zwłaszcza mieszkańcom, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup drogich systemów oczyszczania.



- Czyste powietrze jest czymś, w co zawsze powinniśmy więcej inwestować. Jeśli zmusza nas do dokonania tej inwestycji pożar, niech tak będzie - komentował Burke.