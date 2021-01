39,78 mln funtów wygrał Brytyjczyk w noworocznej kumulacji EuroMillions. Posiadacz szczęśliwego kuponu stał się bogatszy od muzyka Zayna Malika z grupy "One Direction" - pisze BBC.

Zdjęcie EuroMillions /AFP

Majątek tego ostatniego jest szacowany na 36 mln funtów zgodnie z rankingiem najbogatszych Brytyjczyków, jaki za 2020 r. opublikował "The Sunday Times" - zauważa w komentarzu BBC.

Zwycięskie liczby, w które utrafił mieszkaniec Zjednoczonego Królestwa i które przyniosły mu blisko 40 mln funtów szterlingów (204 mln złotych), to: 16, 28, 32, 44 i 48, a szczęśliwe gwiazdy 01 i 09.

EuroMillions to międzynarodowa loteria liczbowa założona 7 lutego 2004 r. przez francuskiego organizatora loterii "Francaise des Jeux", hiszpańską loterię krajową "Loterias y Apuestas del Estado" oraz brytyjską firmę Camelot. Pierwsze losowanie EuroMillions odbyło się w piątek 13 lutego 2004 r. w Paryżu.

- Cóż za niesamowity początek 2021 roku dla brytyjskich graczy EuroMillions - ocenił Andy Carter z firmy Camelot, który zajmuje się doradzaniem zwycięzcom, jak zainwestować ich wygraną. Carter dodał, że w tym samym dniu 10 Brytyjczyków wygrało po milion funtów szterlingów w loterii "UK Millionaire Maker". W swej wypowiedzi dla BBC zachęcał graczy, by sprawdzili numery, bo na razie nie wszyscy się zgłosili.

To nie pierwsza tak wysoka wygrana Brytyjczyków na loterii "EuroMillions". W 2019 roku posiadacz kuponu z Wielkiej Brytanii wygrał pełną, noworoczną kumulację EuroMillions w wysokości 170 milionów funtów, co uczyniło go najbogatszym zwycięzcą wszelkich loterii w historii Wielkiej Brytanii.

W styczniu 2020 r. roku wniosek o zatwierdzenie wygranej w loterii EuroMillions w wysokości 57 milionów funtów został zatwierdzony tuż przed upływem terminu zgłaszania roszczeń do nagrody. Kupon został nabyty w South Ayrshire w Szkocji.