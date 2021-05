Nowe regulacje w Nowym Jorku. Zaszczepieni bez maseczek

Stan Nowy Jork przyjmuje od środy federalne wytyczne dotyczące ochrony przed rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19. W pełni zaszczepieni przeciw koronawirusowi mogą w większości miejsc przebywać bez maseczek. Dotyczy to otwartej przestrzeni i pomieszczeń zamkniętych. Mimo to władze miasta apelują o ich zakładanie we wnętrzach do czasu zaszczepienia większości obywateli.

Zdjęcie Otwarta restauracja na Brooklynie. Środa była pierwszym dniem zluzowania restrykcji m.in. dla gastronomii. / PAP/EPA/Justin Lane / PAP/EPA

Komisarz miejski ds. zdrowia dr David Chokshi, informując o przyjęciu ogólnokrajowych wytycznych amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zalecił jednak, aby mimo pełnego zaszczepienia nadal nosić maseczki w zamkniętych pomieszczeniach. Nowe wytyczne zakładają, że osoby w pełni zaszczepione nie musza już nosić masek zakrywających usta i nos na zewnątrz, nawet, gdy znajdują się w tłumie. Zaszczepieni mogą także zdejmować maski w większości pomieszczeń zamkniętych.

- Zalecam dalsze stosowanie masek w wielu pomieszczeniach, dopóki jeszcze więcej osób nie zostanie zaszczepionych. Chociaż jestem w pełni zaszczepiony, będę nosił maseczkę w wewnątrz w prawie każdym miejscu. Kiedy będę ją zakładał, pomyślę o poczuciu wspólnoty i normach społecznych, szczególnie o noszeniu maseczek i utrzymaniu dystansu społecznego, co pomogło nam dotrzeć do tego bardzo optymistycznego etapu pandemii - powiedział Chokshi.

Wraz z burmistrzem Nowego Yorku Billem de Blasio zaapelował o kontynuowanie akcji szczepień. Według stacji ABC ponad 7,5 mln nowojorczyków otrzymało już co najmniej dawkę preparatu.



- Wytyczne CDC (Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom) koncentrują się na tych, którzy zostali zaszczepieni. Jeśli jesteś w grupie osób zaszczepionych i niezaszczepionych, musisz zachować ostrożność. Myślę, że to właśnie zrobi wiele osób. Będą nosić maseczki, kiedy tylko uznają to za stosowne. Sadzę też, że wiele różnych instytucji podejmie własne sensowne decyzje, a my będziemy obserwować statystyki - wyjaśnił de Blasio.

Do niedawnych zaleceń CDC odniósł się też gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Podkreślił jednocześnie, że osoby z obniżoną odpornością i nieszczepione powinny nosić maseczki i zachować dystans społeczny.



- Zamierzamy postępować zgodnie z wytycznymi CDC, że wciąż będziesz musiał nosić maskę w transporcie publicznym w metrze, autobusach, domach opieki, schroniskach dla bezdomnych, zakładach karnych, szkołach, czy placówkach służby zdrowia - wyliczył gubernator. Jak dodał stan musi wrócić do życia i otworzyć zamknięte instytucje, ale "ostrożnie i inteligentnie".

- Musimy wrócić do życia. Musimy to zrobić w sposób, w jaki robią to nowojorczycy, szybko i solidnie - postulował. Od środy w Nowym Jorku teatry i sale sportowo-widowiskowe mogą się w pełni otworzyć dla osób zaszczepionych. Inni muszą zachować dystans społeczny ok. 2 m.

Według zapowiedzi Tribeca Film Festival odbędzie się w Radio City Music Hall przy pełnej widowni. Z kolei w listopadowym nowojorskim maratonie będzie mogło wziąć udział co najmniej 60 proc. uczestników w porównaniu z poprzednimi imprezami.