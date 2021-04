Nowa Zelandia planuje uwolnić się od dymu tytoniowego do 2025 roku. W tym celu przedstawiono stosowne propozycje m.in. zakaz sprzedaży papierosów i wyrobów tytoniowych dla wszystkich urodzonych po 2004 roku. Ma to być pierwszy krok na drodze do całkowitego zakazu palenia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Reklama

Jak informuje "The Guardian", wśród propozycji władz znajduje się stopniowe podwyższanie wieku legalnego palenia oraz zakaz sprzedaży papierosów i wyrobów tytoniowych osobom urodzonym po 2004 roku. Rozważano także zmniejszenie ilości nikotyny dozwolonej w wyrobach tytoniowych, zakaz stosowania filtrów i ustalenie minimalnej ceny na tytoń.

Reklama

- Potrzebujemy nowego podejścia. Około 4500 Nowozelandczyków umiera każdego roku z powodu tytoniu i musimy poczynić przyspieszone postępy, aby móc osiągnąć ten cel. Zwykły biznes bez programu kontroli tytoniu nas tam nie zaprowadzi - powiedziała dr Ayesha Varrall, zastępca ministra zdrowia Nowej Zelandii.



"Najbardziej szkodliwy produkt konsumencki w historii"

Kilka organizacji zdrowia publicznego popiera nowe środki. Lucy Elwood, dyrektor naczelna Cancer Society, przekazała w oświadczeniu: "Tytoń jest najbardziej szkodliwym produktem konsumenckim w historii i należy go stopniowo wycofywać". Podkreśliła, że liczba sprzedawców detalicznych wyrobów tytoniowych była czterokrotnie wyższa w społecznościach o niskich dochodach, a tam wskaźniki palenia były najwyższe. "Te rażące nierówności są powodem, dla którego musimy chronić przyszłe pokolenia przed szkodliwym wpływem tytoniu" - napisała.

Proponowane ustawy mają jednak krytyków. Wiele osób martwi się negatywnym wpływem ekonomicznym na małe firmy sprzedające papierosy i potencjalnym czarnym rynkiem wyrobów tytoniowych.

Palenie jest przyczyną jednej czwartej zgonów z powodu nowotworu w Nowej Zelandii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Setki osób zebrało się w Paryżu, aby zaprotestować przeciwko orzeczeniu sądu AFP

Darmowy program - rozlicz PIT 2020