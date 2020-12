Rosyjski statek Fortuna zacznie 15 stycznia układanie dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2 w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii - podał rosyjski portal gospodarczy Prime. Portal powołał się na komunikat wydany przez Duńską Agencję Morską.

Wraz z Fortuną w pracach będą uczestniczyć statki Bałtijskij Issledowatiel i Murman oraz jednostki pomocnicze. Murman po raz pierwszy jest wymieniany w kontekście ukończenia Nord Stream 2. Bałtijskij Issledowatiel to jednostka rosyjskich służb ratownictwa morskiego.

W komunikacie Duńska Agencja Morska podała, że w związku z układaniem rur wokół statków zostanie utworzona tymczasowo strefa o szerokości kilkuset metrów, gdzie inne jednostki nie będą mogły wpływać ani stawać na kotwicy. Zabroniony będzie też w tej strefie połów ryb, nurkowanie i inne prace.

1200-kilometrowy Nord Stream 2 jest gotowy w 94 proc. Jego dwie nitki trzeba jeszcze ułożyć na odcinku około 75 km. Odcinek Nord Stream 2 przebiegający w wodach Danii na południe od Bornholmu ma zostać połączony z krótszym odcinkiem, przebiegającym przez wody Niemiec.

Kto bierze udział w finansowaniu budowy Nord Stream 2?

Pod koniec 2019 rok, wobec groźby sankcji USA, szwajcarska firma Allseas wycofała z Bałtyku oba swe statki do układania rurociągów. Rosja zapowiedziała ukończenie gazociągu własnymi siłami.

Poza rosyjskim Gazpromem w finansowaniu budowy Nord Stream 2 uczestniczy pięć zachodnich spółek energetycznych - niemieckie Uniper i Wintershall DEA, austriacka OMV, francuska Engie i Royal Dutch Shell.



Z Moskwy Anna Wróbel

