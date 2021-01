Sieć obiegły filmiki, na których pasażerowie, niektórzy w odzieży sympatyków Donalda Trumpa, dowiadują się, że mają zakaz latania samolotami. Podawano przy tym, że ma to związek ze szturmem na Kapitol. Była to jednak pochopna konkluzja.

Zdjęcie Sytuacje na lotniskach nie mają związku z federalną listą osób objętych zakazem latania /Twitter

Pod hashtagiem #NoFlyList przeciwnicy ustępującego prezydenta USA z lubością dzielą się filmikami i zdjęciami nagranymi na lotniskach - widać na nich zrozpaczonych pasażerów, którzy dowiadują się, że są na czarnej liście i nie mogą podróżować. Część z nich zidentyfikowano jako uczestników protestów na Kapitolu 6 stycznia.

Jeden z nich, skuty przez policję na lotnisku, krzyczy: "Traktujecie mnie jak jakąś p... czarną osobę".

Początkowo odebrano to jako federalny zakaz latania w związku z podejrzeniem o terroryzm, jednak FBI wyjaśnia, że dopiero rozważa ten krok - domagają się tego m.in. lotnicze związki zawodowe.

Nie chodzi więc o federalną, terrorystyczną "no fly list", tylko prawdopodobnie o wewnętrzne czarne listy linii lotniczych - trafiają na nie m.in. pasażerowie, którzy nie stosują się do obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa np. odmawiają założenia maseczki. Wielu zwolenników Donalda Trumpa wierzy, że koronawirus to "ściema" i nie przestrzega restrykcji - czytamy.

Przypomnijmy, że 6 stycznia zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do siedziby Kongresu, gdy Izba Reprezentantów i Senat zatwierdzały wynik wyborów prezydenckich. W wyniku zamieszek zginęło pięć osób, w tym pobity na śmierć policjant i postrzelona uczestniczka protestu.