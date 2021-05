Izraelska artyleria rozpoczęła ostrzeliwanie terytorium Strefy Gazy, siły powietrzne kontynuują ataki z powietrza - przekazał wkrótce po północy z czwartku na piątek izraelski rzecznik wojskowy. Media informowały, że siły Hamasu w Gazie odpowiadają dalszymi atakami rakietowymi. Z kolei w czwartek co najmniej trzy pociski zostały wystrzelone w kierunku Izraela z Libanu.

Zdjęcie Ataki rakietowe Izraela w Strefie Gazy / MOHAMMED ABED / AFP

Rzecznik sprecyzował, że w atakach uczestniczą zarówno siły lądowe jak i powietrzne.

"Lotnictwo izraelskie i wojska lądowe dokonują obecnie ataku w Gazie" - powiedział rzecznik. Nie sprecyzował jednak liczby uczestniczących w ataku żołnierzy, ani zakresu i czasu trwania operacji.

Izrael wcześnie skoncentrował w pobliżu granicy ze Strefą Gazy znaczne siły wojsk lądowych.

Jednak według izraelskich korespondentów wojennych, którzy otrzymują regularne briefingi prasowe, nie jest to inwazja wojsk lądowych na Strefę Gazy. Jest ona ostrzeliwana przez artylerię z izraelskiej strony granicy.

Reuter informował, że mieszkańcy północnej części Stefy Gazy nie dostrzegli obecności lądowych sił izraelskich, mówili natomiast o silnym ostrzale artyleryjskim i dziesiątkach ataków z powietrza.

90 proc. rakiet zniszczonych

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w czwartek, że kampania przeciwko Gazie "będzie trwała jeszcze przez jakiś czas". Według izraelskich źródeł oficjalnych kontrolujący Gazę radykalny palestyński Hamas musi otrzymać silne odstraszające uderzenie, przed jakimkolwiek rozejmem.

Armia izraelska podała, że ok. 90 proc. z 1750 rakiet wystrzelonych z Gazy na terytorium Izraela zostało przechwyconych i zniszczonych przez system obrony przeciwlotniczej, tzw. Żelazną Kopułę.

Ze względu na zagrożenie wiele linii lotniczych zawiesiło loty na lotnisko im. Ben Guriona w Tel Awiwie.

Pociski z Libanu

W czwartek izraelska armia informowała, że co najmniej trzy pociski rakietowe zostały wystrzelone z Libanu w kierunku północnych terenów Izraela. Pociski spadły do Morza Śródziemnego, nie czyniąc żadnych szkód.



Na razie nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za ten atak. Zdaniem izraelskiej telewizji zrobili to Palestyńczycy przebywający na terenie Libanu.



Jak pisze agencja AFP, powołując się na źródła, libański ruch zbrojny Hezbollah nie był zaangażowany w tę akcję.



Rakiety wystrzelono z rejonu Qlayleh na północ od miasta An-Nakura, w pobliżu granicy z Izraelem.

Tragiczny bilans

Palestyńskie ministerstwo zdrowia podało w czwartek, że bilans czterech dni starć to 103 ofiary śmiertelne, w tym 27 dzieci oraz 580 osób rannych.