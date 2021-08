Niemcy: Zwłoki młodej matki w hitlerowskim bunkrze. Nowe informacje

Niemieccy śledczy doprowadzili do aresztowania 29-letniego mężczyzny podejrzanego o zamordowanie matki pięcioletniego chłopczyka, której zwłoki robotnicy znaleźli w hitlerowskim bunkrze niedaleko Berlina. Nic nie wskazuje, by ktokolwiek inny brał udział w zabójstwie - twierdzi prokuratura. Podejrzany to były chłopak 26-latki, której zaginięciem żyły całe Niemcy.

Zdjęcie Zwłoki młodej matki znaleziono w hitlerowskim bunkrze / flickr.com/Marcus O. Bst/CC BY-SA 2.0 /