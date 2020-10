Niemcy: Zabił w Dreźnie turystę. Był zwolennikiem Państwa Islamskiego

Ujęty we wtorek wieczorem (20 października) Syryjczyk, któremu zarzuca się, że 4 października w Dreźnie ranił nożem dwóch turystów, w tym jednego śmiertelnie, mógł kierować się motywami islamistycznymi - oświadczyła w środę (21 października) prokuratura generalna w Dreźnie. Mężczyzna był zwolennikiem Państwa Islamskiego (IS).

Zdjęcie Policja w Dreźnie; zdj. ilustracyjne /TINO PLUNERT / DPA /AFP

Pchnięty nożem 55-letni mężczyzna z Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii zmarł po przewiezieniu do szpitala, natomiast towarzyszący mu 53-letni mieszkaniec Kolonii, mimo zranienia, przeżył atak. Sprawca czynu zbiegł.

Reklama

Zadanie wytropienia zabójcy powierzono 29-osobowej policyjnej specjalnej komisji śledczej nazwanej od miejsca zbrodni Komisją Schlossstrasse.

Wobec 20-letni schwytanego zastosowano areszt tymczasowy w związku z zarzutami zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz niebezpiecznego uszkodzenia ciała.

Był znany wymiarowi sprawiedliwości

Zatrzymany uzyskał w 2015 roku status tolerowanej w Niemczech osoby i miał potem wielokrotnie do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. W listopadzie 2018 roku wyższy sąd krajowy w Dreźnie skazał go w trybie postępowania wobec nieletnich na dwa lata i dziewięć miesięcy pozbawienia wolności między innymi za werbowanie członków zagranicznej organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS) lub osób ją wspierających.

Ponadto w 2019 roku sąd w Lipsku uznał go winnym czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego i uszkodzenia ciała. Skazany odbył karę w całości, opuszczając zakład poprawczy niecały tydzień przed zarzucanym mu zabójstwem.

Według prokuratury aresztowany nie zeznał dotąd niczego, co mogłoby pomóc w ustaleniu motywów i tła zbrodni.