Niemcy: Wypadek autobusu w pobliżu Berlina. Rannych zabrał helikopter

W piątek na prowadzącej do Berlina autostradzie doszło do wypadku. Autobus z nieznanych przyczyn przewrócił się na bok. Rannych do szpitala transportowano helikopterem.

Zdjęcie Helikopter, zdj. ilustracyjne / ALBERTO PIZZOLI / AFP