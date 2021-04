Niemcy: Wielki pożar na fermie w Alt Tellin. Zginęło 55 tysięcy świń

W pożarze na fermie trzody chlewnej w Alt Tellin w północno-wschodnich Niemczech zginęło ponad 55 tysięcy zwierząt - prosiąt i macior - poinformował rzecznik LFD Holding, właściciela zakładów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.

Ogień, który wybuchł we wtorek, szybko rozprzestrzenił się częściowo przez szyby wentylacyjne, niszcząc chlewy, gdzie były zwierzęta.

Ponad 55 tys. sztuk zwierząt poniosło w ogniu śmierć. W chwili pożaru na fermie, jednym z największych tego typu zakładów w Niemczech, było ok. siedmiu tys. macior i 50 tys. prosiąt. Udało się uratować jedynie ok. 1300 sztuk.

Póki co nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Według rzecznika policji Andreja Krosse dochodzenie jest "niezwykle trudne", a do badania zniszczonej fermy użyto drona.

W środę przed zakładem w Alt Tellin zebrały się grupy demonstrantów z plakatami: "Stop torturowaniu zwierząt".