Niemcy: Tysiące mostów to ruina

W czerwcu ponad 300-metrowy most Salzbachtal na autostradzie A66 w Hesji musiał zostać zamknięty z powodu wykrycia poważnych uszkodzeń przęseł w okolicy jego filarów. Po tej sytuacji Autobahn GmbH, która jest odpowiedzialna za utrzymanie autostrad, przeprowadziła inwentaryzację mostów. Zwrócono uwagę, że Salzbachtalbrücke to tylko "wierzchołek góry lodowej". Podupadła infrastruktura rozciąga się na terenie całego kraju.

Ponad 10 proc. mostów w złym stanie

- Około 3000 mostów jest w niedostatecznym i niezadowalającym stanie. Bardzo nas to niepokoi - powiedział w rozmowie z "Welt am Sonntag" Stephan Krenz, dyrektor zarządzający Autobahn GmbH. Ta nowa państwowa firma zajmująca się autostradami w Niemczech domaga się zwiększenia nakładów finansowych na renowację uszkodzonych mostów autostradowych.

To ponad dziesięć procent z około 27 tys. mostów tego typu. Stephen Krenz zażądał dodatkowych funduszy oraz zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym: "Potrzebujemy znacznie więcej pieniędzy na remont mostów autostradowych". Do tej pory było to około miliarda euro rocznie.



- Musimy działać znacznie szybciej, a do tego potrzebujemy uproszczonych pozwoleń na budowę nowych obiektów - dodał Krenz. Obecnie, jeśli planowany nowy most znacznie odbiega od istniejącego, trzeba przejść przez cały proces planowania.





Najgorsza sytuacja na zachodzie kraju

Krenz dodał, że podupadła infrastruktura rozciąga się na cały kraj, od mostów nad Renem na zachodzie, przez mosty w dolinach w niskich pasmach górskich Hesji, po mosty na autostradzie miejskiej (A100) w Berlinie. Według niego ogólnie istnieje podział wschód-zachód. Na wschodzie wiele mostów jest nowszych, na zachodzie stan jest często gorszy.



- Ocena stanu mostów była wcześniej sprawą krajów związkowych; inaczej się wówczas tym zajmowano - powiedział szef Autobahn GmBH.



Co trzeci most w Niemczech wymaga remontu



Państwowa firma od stycznia odpowiada za planowanie, budowę i eksploatację wszystkich autostrad w Niemczech. Autostrady należały wcześniej do rządu federalnego, ale za budowę i eksploatację odpowiadały kraje związkowe. Obecnie, dzięki Autobahn GmBH firmy budowlane mają mieć ten sam punkt kontaktowy, przetargi i zasady mają zostać ujednolicone, zaś projekty - pochodzić z jednego źródła. Chodzi o sieć autostrad liczącą łącznie 13 tys. kilometrów.

