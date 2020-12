W Niemczech w tym roku złodzieje, by dostać się do gotówki, wysadzili w powietrze znacznie więcej bankomatów niż w całym 2019 - poinformowała wiceszefowa Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) Martina Link.

Zdjęcie Niemiecka policja: Złodzieje wysadzają w powietrze coraz więcej bankomatów, zdj. ilustracyjne /MARCEL KUSCH /AFP

- W 2020 roku spodziewamy się ponad 400 tego rodzaju napadów rabunkowych - powiedziała Link agencji dpa. W 2019 roku takich napadów było 349.

Jak poinformowała gazeta "Welt am Sonntag", powołując się na policję, w tym roku, do 16 grudnia, w Niemczech rabusie wysadzili w powietrze 390 bankomatów, więcej niż w rekordowym w tej statystyce 2018 roku. Według "WamS" w 160 przypadkach złodzieje dostali się do gotówki, w pozostałych 230 napadach to im się nie udało.

Najwięcej tego rodzaju napadów rabunkowych odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii. W tym kraju związkowym RFN do 16 grudnia przestępcy wysadzili w powietrze 174 bankomaty. Na kolejnych miejscach znalazły się: Dolna Saksonia (45 bankomatów), i Badenia-Wirtembergia (36) i Nadrenia-Palatynat (34).

Według BKA w 2019 roku wielu sprawców takich rabunków pochodziło z Holandii, głównie z rejonu Utrechtu i Amsterdamu.

Agencja dpa pisze, że z wysadzonych w powietrze bankomatów przestępcy kradną co roku wiele milionów euro. Jednak w wielu przypadkach straty materialne spowodowane przez eksplozje są większe od sum zrabowanych pieniędzy. Zniszczenia po zdetonowaniu w lipcu bankomatu w Bremie oszacowano na 400 tysięcy euro.

