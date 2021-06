Śledztwo prokuratury toczy się przeciwko pracownikom szpitala w związku z podejrzeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci. - Trzeba wyjaśnić, czy zostały popełnione błędy - powiedział rzecznik prokuratury w rozmowie z NDR.

Kiedy bakterie dostały się do mieszkanki?

Początkowo prokuratura nie podawała żadnych szczegółów dotyczących sprawy. Jednak media w Dolnej Saksonii ustaliły, że wszczęto je po śmierci jednego z bliźniąt, które urodziły się jako wcześniaki w szpitalu w Oldenburgu. Noworodki miały być poważnie chore, ale rzeczniczka szpitala odmówiła potwierdzenia tych informacji.



Śledczy przyznali, że ze szczególną uwagą sprawdzana jest szpitalna kuchnia, w której przygotowywane jest mleko dla najmłodszych pacjentów. Szpital zapewnia bowiem, że dostarczone do placówki mleko w proszku nie było skażone, natomiast to gotowe do spożycia już tak. Potwierdzają to ustalenia prokuratorów. Wszystko wskazuje więc na to, że bakterie mogły przedostać się do mieszanki na etapie jej przygotowywania.



"Straszna strata dla rodziców"

Szpital prowadzi szczegółowy rejestr pracowników zajmujących się sporządzaniem i wydawaniem mleka dla noworodków. - Ktokolwiek miał kontakt ze specjalnie przygotowywanym mlekiem dla dzieci, jest dokładnie sprawdzany - powiedziała rzeczniczka szpitala. Dodała, że jak dotąd nikt nie został zwolniony.

Wcześniak zmarł 7 czerwca na oddziale intensywnej terapii, co potwierdziła rzeczniczka szpitala. - Stan drugiego ciężko chorego dziecka ustabilizował się - powiedział Axel Heep, dyrektor oddziału Uniwersyteckiej Kliniki Medycyny Dzieci i Młodzieży przy szpitalu Oldenburg. U trojga innych dzieci, u których wykryto Cronobacter (rodzajem bakterii Gram-ujemnych), nie wykazywało żadnych objawów.

Kierownictwo szpitala jest wstrząśnięte śmiercią wcześniaka. - To straszna strata dla rodziców - powiedział Heep. - Wszyscy jesteśmy głęboko dotknięci i oczywiście jest nam również bardzo przykro - powiedział Heep.

Cronobacter groźny dla wcześniaków

Bakterie Cronobacter rzadko są przyczyną chorób u ludzi. Jednak infekcje nimi u noworodków są niezwykle groźne, cechuje je wysoki wskaźnik śmiertelności. Największe zagrożenie bakterie stanowią szczególnie dla wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową, gdyż są najczęściej karmione sztucznie.



Zagrożenia, jakie powoduje spożycie mleka zanieczyszczonego Cronobacter, to m.in. zapalenie opon mózgowych, zapalenie jelit,a także zaburzenia neurologiczne.