Niemcy: Irakijczycy przemycają rodaków przez Białoruś

​Wzrasta liczba nielegalnych imigrantów, którzy legalnie lecą na Białoruś, a stamtąd z pomocą przemytników przedostają się przez Polskę do Niemiec. Policja zatrzymała trzech Irakijczyków którzy mieli pomagać rodakom w nielegalnym wjeździe do Niemiec - dowiedziała się gazeta "Welt am Sonntag".

