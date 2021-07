Niemcy: Co najmniej dwie ofiary śmiertelne wybuchu w Leverkusen

Świat

Co najmniej dwie ofiary i ponad 30 rannych - to dotychczasowy bilans wybuchu i pożaru, do których doszło we wtorek w skupiającym zakłady chemiczne parku przemysłowym w Leverkusen na zachodzie Niemiec - poinformował we wtorek późnym wieczorem w zarządca kompleksu. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i 16 rannych.

Zdjęcie Wybuch i pożar w Leverkusen / Sascha Steinbach / PAP/EPA