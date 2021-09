Niemcy: Chaos w Berlinie. Zabrakło kart do głosowania

W niedzielę w Niemczech odbywają się wybory do Bundestagu, a w stolicy dodatkowo wybory do landtagu. W centrum miasta trwa też Maraton Berliński, który spowodował korki i trudności z dostarczeniem brakujących kart do głosowania. "Panuje tu chaos" - pisze "Die Welt" i dodaje, że po brakujące karty urzędnicy pojechali do biura wyborczego na rowerach. W niektórych lokalach rozważane jest przedłużenie głosowania, które powinno zakończyć się o godz. 18.

Zdjęcie W kilku lokalach wyborczych w Berlinie zabrakło w niedzielę po południu kart do głosowania / AFP