Przedstawiciele polityki i wspólnot religijnych w Nadrenii Północnej-Westfalii (do tego landu należy Kolonia) potępili atak na młodego Żyda. Społeczność synagogi w Kolonii wyraziła "przerażenie, smutek i oburzenie" z powodu incydentu.

- Członkowie wspólnoty nie czują się już bezpiecznie w swoim mieście - powiedział członek zarządu Felix Schotland. Wezwał policję i sądownictwo do podjęcia działań przeciwko antysemickim ekscesom z niezbędną surowością prawa.

Nie tylko w związku ze zbliżającym się żydowskim Nowym Rokiem Rosz ha-Szana, społeczność domaga się bezpieczeństwa, aby móc beztrosko świętować. - O ile to w ogóle jeszcze jest możliwe - stwierdził.

Reklama

"Okropne oblicze antysemityzmu"

- Tchórzliwy atak na młodego mężczyznę w Kolonii w nocy z piątku na sobotę po raz kolejny ujawnił okropne oblicze antysemityzmu w Niemczech - powiedziała w Duesseldorfie landowa pełnomocniczka ds. antysemityzmu Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. - Ataki cielesne i ataki na życie Żydów są obrzydliwe i muszą być konsekwentnie ścigane i karane z całą surowością prawa - podkreśliła.

Kardynał archidiecezji kolońskiej Rainer Maria Woelki określił "haniebnym" to, że "antysemickie idee i przemoc wobec naszych żydowskich współobywateli są nadal na porządku dziennym".

- Kościół i społeczeństwo ponoszą szczególną odpowiedzialność za to, by Żydzi mogli czuć się w Niemczech bezpiecznie - powiedział katolicki duchowny.

Atak na całe społeczeństwo

Konferencja Ortodoksyjnych Rabinów w Niemczech (ORD) wezwała do zwiększenia edukacji młodych ludzi na temat judaizmu. - Incydent z Kolonii jest również znakiem, że przede wszystkim młodzi ludzie muszą w szkołach, instytucjach edukacyjnych lub innych placówkach publicznych dowiedzieć się więcej o życiu żydowskim - powiedział członek zarządu ORD Avichai Apel. - Każdy atak na życie żydowskie to o jeden atak za dużo i w ten sposób atakuje się również całe społeczeństwo - dodał.

Burmistrz Kolonii Henriette Reker wyraziła przerażenie i ubolewanie z powodu incydentu.

- W naszym mieście każdy musi mieć możliwość życia bez strachu - powiedziała Reker. - Ten kosmopolityzm należy do Kolonii i jest tym, co charakteryzuje to miasto, dlatego takie ataki u nas są szczególnie bolesne.

Sprawcy na kamerach

Krótko po napadzie policja tymczasowo aresztowała 18- i 19-latka, którzy mieli uczestniczyć w napaści. Stało się to możliwe dzięki policyjnemu monitoringowi na kolońskich obwodnicach, niedaleko miejsca przestępstwa. Obaj podejrzani musieli jednak zostać zwolnieni z powodu braku wystarczających dowodów.

Śledztwo w tej sprawie przejął wydział policji do spraw ścigania przestępstw motywowanych politycznie.

18-letni Żyd doznał podczas ataku złamania kości policzkowej i trafił do szpitala. Został już z niego wypisany.