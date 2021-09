Niemcy: Antysemicki atak w Hamburgu. Sprawcy poszukiwani

Według policji trzech lub czterech młodych ludzi podeszło w sobotę o godz. 14 do sześciu uczestników "Czuwania dla Izraela - Przeciwko Antysemityzmowi" przed supermarketem Saturn przy Moenckebergstrasse i najpierw zaatakowało ich słownie. Krzyczeli m.in. "Scheiss Israel" i "Free Palestine".

Kiedy 60-letni żydowski uczestnik czuwania sprzeciwił się takiemu zachowaniu, jeden z napastników podszedł i powalił go na ziemię uderzeniem pięści. Napastnicy uciekli.



Rzeczniczka policji Evi Theodoridou powiedziała, że "natychmiastowa obława z udziałem kilku samochodów patrolowych nie doprowadziła do zatrzymania" sprawców.



Ofiara antysemickiego ataku przejdzie we wtorek ponowną operację. W rozmowie z "Bildem" mężczyzna powiedział: "W szpitalu okazało się, że mam złamaną kość policzkową i nosową. Nadłamała mi się też trochę szczęka. Bałem się też, że wypadnie mi oko. Lekarze twierdzą, że siatkówka oka może się jeszcze odkleić".



Rok 2021 jest obchodzony w RFN pod hasłem "1700 lat żydowskiego życia w Niemczech". Ale sytuacja Żydów jest w tym kraju coraz trudniejsza. Policja odnotowała w 2020 roku więcej ataków antysemickich niż kiedykolwiek, odkąd zaczęto prowadzić statystyki, czyli od 2001 roku. 2275 przestępstw w 2020 roku to średnio sześć antysemickich przestępstw dziennie.