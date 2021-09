Niemiecka policja podejrzewa, że 49-letni były rolnik jest odpowiedzialny za setki zwłok świń odnalezionych w opuszczonym gospodarstwie w Nikolausdort w gminie Garrel położonej w powiecie Cloppenburg w kraju związkowym Dolna Saksonia.

250 padłych świń w opuszczonej chlewni

Najpierw pod koniec sierpnia w opuszczonym gospodarstwie odkryto około 250 ciał padłych zwierząt, które były już w znacznej części zmumifikowane - poinformowała w miniony piątek agencja DPA. Informacje o podejrzanym gospodarstwie trafiły najpierw do służb sanitarno-weterynaryjnych, a potem powiadomiono policję.

Jednak w trakcie postępowania wyjaśniającego służby weterynaryjne i policja przeszukały kolejne dwie tuczarnie. - W jednym z tych miejsc znaleziono około 600 zwłok świń, które najwyraźniej musiały umrzeć wiele lat temu - powiedziała portalowi om-online.de rzeczniczka policji Simone Buse. Komenda policji Cloppenburg/Vechta podała w środę w najnowszym komunikacie, że na kolejne zwłoki zwierząt natrafili w obecności funkcjonariuszy pracownicy inspekcji weterynaryjnej na początku tego tygodnia.



W sumie na terenie jednego gospodarstwa zdaniem śledczych padło z nieustalonych jeszcze przyczyn 850 tuczników. Jednak nieoficjalnie wiadomo, że zwierzęta zostały pozostawione samym sobie. Weterynarze oceniają, że za życia tuczniki osiągnęły przeciętną wagę około 70 kilogramów.



Zmumifikowane tuczniki padły 9 lat temu

Władze sanitarne podejrzewają, że zwierzęta zmarły przed dziewięciu laty. W śledztwie ustalono jak dotąd, że były rolnik, mieszkaniec Garrel, miał hodować trzodę chlewną jeszcze w 2012 roku. Potem jednak miał się wyprowadzić w 2018 roku do Oldenburga, a gospodarstwo zostawił opuszczone. Policja podejrzewa, że w chwili wyprowadzki hodowcy świnie nie żyły już od sześciu lat. Może to oznaczać, że mężczyzna zamieszkiwał gospodarstwo ze zwłokami przez wiele lat i nikt tego nie zauważył.



Policja prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia przepisów ustawy o zwierzętach. 49-latek będzie najprawdopodobniej musiał także zapłacić za utylizację padłych zwierząt.



Niemiecki oddział międzynarodowej organizacji PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) złożył skargę w tej sprawie w prokuraturze w Oldenburgu.



W marcu 2018 roku także w Garrel doszło do pożaru innej chlewni, w którym zginęło 2500 macior i prosiąt. Po wybuchu pożaru nie udało się bowiem ewakuować zwierząt z 16 zagród.

