Burze i ulewne deszcze doprowadziły w ubiegłym tygodniu do powstania tragicznej w skutkach powodzi w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii. Zginęło co najmniej 175 osób. - Było bardzo źle, wszyscy się bali - mówi reporterowi Polsat News Bartek Zarębski, który jest na ustach całych Niemiec.

Do sieci trafił bowiem filmik, na którym widać jak 15-latek ratuje strażaka porwanego przez wodę. - Zobaczyłem dwóch strażaków, którzy płynęli z nurtem. Jeden podpłynął do nas, złapałem go - relacjonuje nastolatek, który razem ze swoim kolegą pomógł strażakowi. - Wskoczyliśmy do wody, wzięliśmy go za ręce i nogi, wyciągnęliśmy go - dodał.

Reklama

Bartek przyznaje, że bał się i czuł zagrożenie, ale nie mógł zareagować inaczej. - Oczywiście, że się bałem, ale musiałem go uratować, bo gdybym tego nie zrobił, to strażak mógłby umrzeć - mówi nastolatek.



Niemcy: Ulewy i powodzie. Ogromna skala zniszczeń 1 / 16 "Jest to wyjątkowa katastrofa o niespotykanej skali" - tak ocenił klęskę powodzi dyrektor zarządzający Niemieckiego Związku Miast i Gmin Gerd Landsberg w wypowiedzi dla magazynu "Kommunal". Według niego "w grę wchodzą miliardy euro" strat. Źródło: PAP/EPA udostępnij

Niestety w powodzi zginął ojciec uratowanego strażaka, który również pełnił służbę. - Jego ojciec został złapany przez prąd i wciągnięty pod auto, nie udało się go uratować - relacjonuje 15-letni Bartek, na którego oczach doszło do tej tragedii.



Nastolatek podkreśla, że nie czuje się bohaterem i każdy na jego miejscu powinien zachować się tak samo.