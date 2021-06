Na dramatycznych nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać, jak niedźwiedź biegnie wzdłuż ulicy w dzielnicy mieszkalnej, przechodzi przez ruchliwą jezdnię i w końcu forsuje bramę bazy Japońskich Sił Samoobrony.



Ranny został jeden z żołnierz. Inną z osób, które doznały obrażeń, niedźwiedź zaatakował, wcześniej zachodząc ją od tyłu. Rannych zabrano na noszach do szpitala.



Zamknięte szkoły, odwołane loty

Japońska telewizja NHK podała przybliżony wiek ofiar. Jedna z nich miała około 40 lat - niedźwiedź złamał jej żebro, druga 70, a trzecia ponad 80.

Nie podano informacji na temat czwartej ofiary - najprawdopodobniej to raniony żołnierz. Bieg niedźwiedzia spowodował lokalny paraliż - zamknięcie szkół i odwołanie kilku lotów na miejscowym lotnisku.

Niedźwiedzie szukają pożywienia

Wcześniej rzecznik rządu Katsunobu Katō zaapelował do mieszkańców o czujność. - Urzędnicy z miasta Sapporo, policja Hokkaido, lokalne stowarzyszenie łowieckie i inne zainteresowane agencje przybyły na miejsce. Koordynują wysiłki w celu schwytania niedźwiedzia brunatnego lub, jeśli uznają to za konieczne, odstrzelenia go - powiedział Kato.

Ostatecznie wezwani myśliwi zdecydowali się na odstrzał zwierzęcia.

Japońskie służby zajmujące się ochroną zwierząt już w przeszłości ostrzegały, że zamieszkujące lasy niedźwiedzie są coraz częściej widywane na obszarach zamieszkanych przez ludzi, gdzie szukają pożywienia.

