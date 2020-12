Nie żyje Pierre Cardin, słynny francuski projektant i kreator mody. Miał 98 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina.

Zdjęcie Pierre Cardin /BERTRAND GUAY /East News

Jak przypominają francuskie media, marka Pierre Cardin jest obecna w ponad 100 krajach. Projektant był jednym z najbardziej znanych Francuzów na świecie. Swoim futurystycznym stylem zrewolucjonizował modę lat 60. i 70.. Choć był też znany z sukcesów biznesowych.

- Zawsze miałem głowę skierowaną ku przyszłości. Tworzyłem dla młodych - powtarzał Cardin, potomek włoskich imigrantów.

Jak mawiał, ciągłe tworzenie jest dla mody "niebezpieczne". - Mam jednak własny charakterystyczny styl, moje projekty są od razu rozpoznawalne. Nie każdy projektant może tak powiedzieć - szczycił się.

Cardin urodził się 2 lipca 1922 roku w Sant’Andrea di Barbarana we Włoszech - jako Pietro Costante Cardini. Jego rodzice byli rolnikami. Dorastał jednak we Francji, gdzie rodzina uciekła przed faszystami.



Ostatni z siedmiorga rodzeństwa, już w wieku 14 lat zaczął się uczyć u krawca w Saint-Etienne, a w 1944 roku w Paryżu dostał się do słynnego domu mody Paquin. To tam, już dwa lata później, zaprojektował stroje do filmu "Piękna i bestia" Jeana Cocteau. Pracował też dla Elsa Schiaparelli, słynnej paryskiej projektantki włoskiego pochodzenia, u której pojawiali się Salvador Dali albo Alberto Giacometti.



W 1947 roku został pierwszym projektantem u Christiana Diora, który otworzył wtedy dom mody w Paryżu.



Trzy lata później, w 1950 roku, założył własny dom mody (10, rue Richepanse, dzisiaj mieści się przy rue du Chevalier-de-Saint-George w 8. dzielnicy francuskiej stolicy) i na dobre zrewolucjonizował haute couture.

Jego stroje zwracały uwagę swoimi kolorami, ale też wzorami zapożyczonymi z pop-artu. - Jestem jak rzeźbiarz, najpierw tworzę kształty, potem staram się dopasować do nich ciało - mawiał. Jego muzą była aktorka Jeanne Moreau, z którą miał kilkuletni pasjonujący związek.