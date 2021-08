Kobieta o imieniu Ksenia opisała w pozwie, że w kwietniu 2019 roku na ulicach Omska (Rosja) zobaczyła reklamy zachęcające do kupienia cheeseburgerów i nuggetsów w cenie 39 rubli (2 zł) - opisuje dailymail.co.uk



Rosjanka postanowiła skorzystać z oferty sieci. Przyznała w sądowym piśmie, że po zobaczeniu reklamy nie była w stanie się powstrzymać i zjadła cheeseburgera. Złamała tym samym post, którego - jak zarzeka się w pozwie - przestrzegała od ponad 16 lat. W piśmie skierowanym do sądu napisała, że Kościół prawosławny w okresie Wielkiego Postu pozwala na jedzenie produktów pochodzenia roślinnego.



Reklama

Według kobiety to działania spółki złamały ustawę Federacji Rosyjskiej "O obronie praw konsumenckich" i art. 28. Konstytucji Rosji, który mówi o wolności sumienia i wyznania.



W tej sytuacji kobieta żąda od sieci odszkodowania w wysokości tysiąca rubli (ok. 53 zł) za poniesione straty moralne.



Jeden z moskiewskich hierarchów pytany o sprawę przez dziennikarzy powiedział, że kobieta zamiast składać pozew do sądu powinna iść do spowiedzi.