Serwisy i aplikacje Instagram i WhatsApp należą do koncernu Facebook.



Po godzinę 17 wszystkie należące do firmy serwisy przestały działać, a tysiące użytkowników zgłaszają awarie - problemy z wysyłaniem wiadomości, działaniem aplikacji i połączeniem z serwerem. Na razie nie wiadomo co wywołało awarię.

Zdjęcie Trzy serwisy - Facebook, Instagram i WhatsApp przestały działać przed godziną 18. / foto. downdetector.pl /

Jak wskazują dane z polskiego serwisu downdetector.pl, do godziny 18 liczba zgłoszeń awarii serwisu Facebook wyniosła ponad 20 tys., Instagrama ponad 6 tys., a WhatsAppa ponad 2,5 tys.

Sprawę szybko skomentował serwis Facebook, który wydał w ten sprawie krótkie oświadczenie na swoim koncie na Twitterze.



"Jesteśmy świadomi, że niektórzy ludzie mają problem z dostepem do naszych aplikacji i produktów. Pracujemy nad tym, żeby wszystko jak najszybciej wróciło do normy, przepraszamy za niedogodności" - podaje serwis.





Reklama