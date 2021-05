Nawalny pozwał rzecznika Kremla. Poszło o słowa na temat CIA

​Sąd w Moskwie w środę przyjął do rozpoznania pozew uwięzionego lidera opozycji Aleksieja Nawalnego przeciwko rzecznikowi Kremla Dmitrijowi Pieskowowi. Powodem pozwu jest ubiegłoroczna wypowiedź Pieskowa, iż Nawalny jest instruowany przez "specjalistów amerykańskiej CIA".

Zdjęcie Aleksiej Nawalny podczas swojego procesu w Moskwie / Moscow City Court Press Office\TASS / Getty Images

Reklama

Pozew trafił do sądu po raz drugi. Nawalny pozwał Pieskowa, zarzucając mu zniesławienie, jeszcze w zeszłym roku, ale wtedy sąd nie przyjął pozwu, powołując się na uchybienia formalne. Przyjmując go tym razem sąd wyznaczył na 27 maja posiedzenie wstępne.

Reklama

Nawalny domaga się, by słowa Pieskowa uznać za nieprawdziwe i naruszające jego dobra osobiste. Żąda też oficjalnego zdementowania wypowiedzi rzecznika przez administrację (kancelarię) prezydenta Rosji.



Pieskow powiedział 1 października zeszłego roku, że zachodnie służby specjalne "pracują" z Nawalnym. Dodał następnie, że "konkretnie pracują z nim w tych dniach specjaliści amerykańskiej CIA".

Pieskow wyraził opinię, że to oni dyktują Nawalnemu, co ma mówić. "Wszystko, co on wygłasza, wkłada mu w usta ta organizacja" - powiedział.



Rzecznik Putina był pierwszym przedstawicielem władz Rosji, który publicznie przypisał Nawalnemu współpracę z obcymi służbami. Do tej pory tego rodzaju wersje pojawiały się jedynie w mediach prorządowych.



Wypowiedź rzecznika Kremla padła zaraz po tym, gdy Nawalny w wywiadzie dla mediów niemieckich oskarżył Putina o zlecenie zamachu na jego życie, tj. próbę otrucia zakazanym bojowym środkiem chemicznym typu Nowiczok.