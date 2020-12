Naukowcy: Pierwsi ludzie mogli hibernować, by przetrwać surowe zimy

Pierwsi ludzie mogli hibernować, aby przetrwać surowe zimy, jak robią to obecnie niektóre zwierzęta - twierdzą naukowcy, którzy badali stanowisko archeologiczne w Hiszpanii. Jak przyznają, są świadomi, że hipoteza ta dla wielu może brzmieć jak "science fiction". O sprawie donosi "The Independent".

Zdjęcie Stanowisko archeologiczne w Atapuerca w Hiszpanii / CESAR MANSO /AFP

Jak podaje brytyjski "The Independent", naukowcy doszli do tego wniosku po zbadaniu skamieniałych ludzkich szczątków w hiszpańskiej "jaskini kości" (Sima de los Huesos) w górach Sierra de Atapuerca na północy kraju.

Naukowcy, korzystając z mikroskopów i tomografii komputerowej, odkryli, że kości liczące około 430 tys. lat, miały zmiany chorobowe i inne uszkodzenia podobne do tych obserwowanych u zwierząt, które hibernują.

Jak podaje za badaczami "The Independent", poprzez spowolnienie metabolizmu ludzie pierwotni mogli spać nawet miesiącami, by przetrwać srogie zimy, w czasie których zapasy żywności były bardzo ograniczone.

Badacze - Juan Luis Arsuaga, który kieruje Fundacją Atapuerca, i Antonis Bartsiokas z Uniwersytetu Demokryta w Tracji - przyznają, że ich pogląd, iż człowiek jest zdolny do hibernacji, "może brzmieć jak science fiction". W artykule opublikowanym w grudniowym numerze czasopisma "L'Anthropologie" naukowcy wskazują jednak, że niektóre "ssaki naczelne", jak galagowate, lemurowate czy lorisowate, hibernują, a to sugeruje, że "podstawy genetyczne i fizjologia takiego hipometabolizmu mogą zostać zachowane u wielu ssaków, w tym ludzi".



Urazy szczątek pierwszych ludzi z jaskini Sima de los Huesos były podobne do urazów kości hibernujących ssaków, w tym niedźwiedzi jaskiniowych. "Strategia hibernacji byłaby jedynym rozwiązaniem, pozwalającym im przetrwać miesiące w jaskini z powodu mroźnych warunków" - stwierdzili autorzy badań.



W Atapuerca znajduje się stanowisko archeologiczne zawierające najstarsze szczątki przodków człowieka znalezione w Europie, pochodzące nawet sprzed 780 tys. do miliona lat. W 2000 roku zostało ono wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

