Nauczyciel nagrał piosenkę dla uczniów. Utwór wywołał dyskusję

Nauczyciel muzyki z Werony Alex Fusaro nagrał cieszący się popularnością teledysk. Utwór w sugestywny sposób ukazuje codzienność, frustracje i problemy młodzieży podczas pandemii.

Zdjęcie Nauczyciel nagrał piosenkę z przesłaniem dla uczniów w kryzysie pandemii / © Panthermedia

Trwająca niecałe trzy minuty piosenka młodego nauczyciela szkoły średniej porusza kwestie, które są stałym tematem dyskusji we Włoszech o psychologicznych skutkach zdalnego nauczania, osamotnienia i ograniczonych kontaktów z rówieśnikami, braku codziennych rozrywek i spotkań towarzyskich.

"Tytuł »Nie jesteście sami« jest przesłaniem bliskości i zrozumienia dla młodych ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy czują się przybici, osamotnieni, nierozumiani i nie mają z kim porozmawiać"- powiedział Fusaro, cytowany przez agencję informacyjną Dire.

Apatia, depresja i lęk

Nauczyciel-piosenkarz wyjaśnił, że sam przekonuje się, z jakimi problemami zmaga się młodzież z powodu pandemii, która jeszcze bardziej pogłębiła poczucie zagubienia "prowadząc do apatii, depresji, lęku i wściekłości".

Teledysk przygotował między innymi we współpracy z uczniowskim portalem Skuola.net, czytanym przez tysiące nastolatków oraz ich rodziny jako źródło wsparcia i pomocy psychologicznej, a także dydaktycznej.

W pierwszej scenie teledysku Alex Fusaro zwraca się do swoich uczniów w maseczkach, siedzących w sali gimnastycznej w oddaleniu od siebie. W nagraniu zawarto sceny z codziennego życia w obecnych czasach kryzysu sanitarnego. Towarzyszą im słowa piosenki: "Jeśli was nie rozumieją, to nie dlatego, że się mylicie, ale tylko dlatego, że życie wszystkich stało się dziwne"; "nikt nie ma prawa was osądzać, nawet świat dorosłych".

"Takich nastolatków, jak wy są miliony" - to kolejne słowa z piosenki.

Kończy ją fraza: "Czasem wystarczyłby uśmiech albo uścisk tego, kto jest blisko".