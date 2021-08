Wybrani przez NASA kandydaci spędzą rok w stacji w specjalnym module Mars Dune Alpha w Johnson Space Center w Houston w Teksasie. Celem jest przygotowanie się do przyszłego wysłania astronautów na planetę.

Specjalny obiekt o powierzchni ok 158 m2 stworzono za pomocą drukarki 3D. Mars Dune Alpha nie ma okien, uczestnicy eksperymentu będą spożywać specjalnie jedzenie dla kosmonautów. NASA planuje trzy takie eksperymenty. Pierwszy, do którego poszukują czterech uczestników, rozpocznie się jesienią 2022 roku.

Spacery kosmiczne i ograniczenia

Symulowana marsjańska misja eksploracyjna, w której wezmą udział wybrańcy, obejmować będzie m.in. spacery kosmiczne, ograniczoną komunikację z rodziną, ograniczony dostęp do żywności i innych zasobów. W ramach ćwiczeń na uczestników czekają także np. awarie sprzętu i inne sytuacje, które mogą przydarzyć się astronautom.

- Chcemy zrozumieć, jak ludzie radzą sobie w takich warunkach. Chcemy stworzyć realistyczne sytuacje, które mogą wydarzyć się na Marsie - mówi Grace Douglas z NASA, cytowana przez SkyNews.

Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra nauk ścisłych, inżynierii lub matematyki albo mieć doświadczenie lotnicze. Agencja dodaje również, że tylko obywatele amerykańscy lub stali rezydenci USA kwalifikują się do eksperymentu. Aplikanci muszą być w wieku od 30 do 55 lat, być zdrowi, bez problemów żywieniowych i bez skłonności do choroby lokomocyjnej.

