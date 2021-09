Napięcia na tle etnicznym na północy Francji. Pobito wicemer

Aktywiści z ekstremistycznej organizacji Czarna Afrykańska Liga Obrony (LDNA) zaatakowali mera i pobili wicemer miasteczka Val-de-Reuil. Do incydentu doszło, kiedy w ratuszu miały rozpocząć się trzy śluby, w tym jeden kurdyjski. To kolejny z serii incydentów, do których dochodzi na tle etnicznym pomiędzy mniejszościami senegalską i kurdyjską w tym regionie.

