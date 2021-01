Najstarsze malowidło naskalne w historii. Przedstawia świnkę

Archeolodzy odnaleźli kolejne malowidło naskalne na indonezyjskiej wyspie Celebes. Międzynarodowy zespół badaczy twierdzi, że rysunek dzikiej świni pochodzi sprzed ponad 45,5 tys. lat, co oznacza, że jest najstarszym znalezionym dotychczas malowidłem wykonanym przez człowieka.

Zdjęcie /A.A. Oktaviana/ ARKENAS/ Griffith University /materiały prasowe

Wnioski z badań opublikowano na łamach czasopisma naukowego Science Advances.

Malowidło znaleziono w jaskini Leang Bulu'Sipong 4, ma wymiary 136 na 54 cm. Jego wiek określono dzięki metodzie uranowo-torowej. Naukowcy przenalizowali kalcytowy nalot, który powstał na obrazie. Nalot zawierał niewielkie ilości uranu, który rozpada się na tor i protaktyn. Dzięki określeniu stosunku uranu do toru, naukowcy byli w stanie ustalić kiedy zaczęły rozkładać się izotopy obu pierwiastków. Zdaniem badaczy malowidło powstało 45 500 lat temu.

Rysunek wykonany przy pomocy czerwonego pigmentu ochry przedstawia dorosłą świnię celebeską. Obok odbito dwie ludzkie dłonie. Pierwotni artyści w pewnej odległości narysowali również dwa inne osobniki, które tylko w części zachowały się do czasów współczesnych.

Zdjęcie / Griffith University / materiały prasowe

- Wygląda na to, że jedna ze świń obserwowała walkę lub interakcję między dwoma innymi zwierzętami - tłumaczył BBC współautor badania Adam Brumm. Naukowcy mają nadzieję, że uda im się pobrać próbki DNA z miejsca, w którym artyści odcisnęli swoje dłonie.



W tym samym kompleksie jaskiń ponad rok temu odkryto sceny polowania bądź ujarzmiania zwierząt datowane na okres sprzed 43,9 tys. lat.

- Ludzie, którzy stworzyli malowidła, prawie niczym się od nas nie różnili. Mieli możliwości i narzędzia, by namalować to, co chcieli - powiedział jeden z twórców raportu Maxime Aubert z Griffith University.



Zdaniem badaczy ludzie pojawili się na Celebes ok. 65 tys. lat temu. Wskazują, że w wapiennych skałach wyspy jest ukrytych jeszcze wiele zakamarków, do których nie dotarli. Bardzo możliwe jest więc, że w niedalekiej przyszłości zostaną odkryte kolejne prehistoryczne obrazy.