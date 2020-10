Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice zostali laureatami Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny 2020. Naukowcy zostali nagrodzeni za "za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C". Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 10 mln koron szwedzkich (950 tys. euro, czyli 4,29 miliona złotych)

Zdjęcie Nagroda Nobla, zdj. ilustracyjne /AFP

"Po raz pierwszy w historii wirusowe zapalenie wątroby typu C może zostać wyleczone. Odkrycia laureatów Nagrody Nobla w 2020 roku doprowadziły do ujawnienia przyczyny chronicznej postaci wirusowego zapalenia wątroby typu C i umożliwiły badania krwi oraz stworzenie nowych lekarstw, które uratowały życie milionom ludzi" - w ten sposób uargumentowano przyznanie nagrody.

Odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C, którego dokonali tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii, pomogło w skutecznej walce ze śmiertelną chorobą wątroby, na którą cierpi na świecie ponad 70 mln ludzi.

Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi Światowej Organizacji Zdrowia wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) był w 2016 r. przyczyną ok. 400 tys. zgonów ludzi na świecie. Przewlekła infekcja tym wirusem powoduje groźne dla zdrowia i życia powikłania, takie jak marskość wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy.

Dzięki odkryciu i udowodnieniu, że to HCV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C Harvey J. Alter, Michael Houghton oraz Charles M. Rice przyczynili się do rozwoju testów diagnostycznych oraz metod terapii, dzięki którym dziś WZWC stał się chorobą uleczalną. To pozwala ratować miliony pacjentów.

Przypomnijmy, że w 2019 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za "odkrycia jak komórki wyczuwają i adaptują się do dostępności tlenu" otrzymali Peter Ratcliffe, William Kaelin i Gregg Semenza.

We wtorek poznamy laureata lub laureatów z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek Akademia Szwedzka ogłosi nazwisko budzącego zazwyczaj największe emocje laureata literackiej Nagrody Nobla.

W tym roku Fundacja Noblowska podwyższyła o 1 mln koron (95 tys. euro) do 10 mln koron (950 tys. euro) wartość nagrody w każdej z sześciu dziedzin.