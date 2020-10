Abp Ante Jozić - nowy przedstawiciel Watykanu na Białorusi - przybył w niedzielę 11 października do Mińska. Jak podaje portal catholic.by, na lotnisku hierarchę powitali pracownicy nuncjatury apostolskiej, przedstawiciele miejscowego Kościoła oraz władz państwowych.

Zdjęcie Abp Ante Jozić /Splitsko-makarska nadbiskupija /YouTube

Abp Ante Jozić pochodzi z Chorwacji, ma 53 lata. Jako dyplomata w strukturach Watykanu pracuje od 1999 r. Jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na Białorusi zastąpi Węgra, abp. Gábora Pintéra.



Jak przypomina KAI, w związku z politycznym kryzysem na Białorusi kraj ten odwiedził w dniach 11-14 września abp Paul R. Gallagher, sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Państwami, zajmując się w szczególności sprawą abp Tadeusza Kondrusiewicza, arcybiskupa mińsko-mohylewskiego i przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi, który z powodu rządowego zakazu nie może wrócić do swojego kraju.

Abp Jozić jest ósmym w dziejach nuncjuszem w Mińsku.

W lutym ubiegłego roku papież Franciszek mianował go nuncjuszem na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Do udzielenia sakry nie doszło jednak z powodu poważnego wypadku samochodowego, po którym abp Jozić w stanie krytycznym trafił do szpitala. Po długiej rehabilitacji hierarcha spotkał się w styczniu 2020 roku z papieżem Franciszkiem. Kolejny termin udzielenia sakry wyznaczono na marzec 2020, jednak z powodu pandemii koronawirusa i te datę przesunięto.



Ostatecznie 21 maja 2020 papież Franciszek mianował abpa Jozića nuncjuszem apostolskim na Białorusi. Sakrę biskupią przyjął 16 września 2020 z rąk kardynała Pietro Parolina.