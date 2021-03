​Mural na więziennym murze. Czy to nowa praca Banksy’ego?

Dzieło sztuki ulicznej, przedstawiające więźnia w pasiaku, uciekającego zza krat, pojawiło się na ceglanym murze brytyjskiego więzienia. Świat sztuki elektryzuje to, że jego autorem może być tajemniczy Banksy.

Zdjęcie Nowy mural Banksy'ego? /Twitter /

Mural przedstawia więźnia uciekającego z więzienia Reading, nieczynnej instytucji w południowej Anglii, w której niegdyś przebywał irlandzki poeta Oscar Wilde - informuje CNN. Styl muralu pasuje do tego, jak swoje dzieła tworzy Banksy, nie ma jednak jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że to on jest jego autorem.

Mężczyzna uwieczniony na muralu to prawdopodobnie właśnie Oscar Wilde, który zwisa na kartkach wystających ze swojej maszyny do pisania. Poeta został osadzony w tym więzieniu w 1895 roku, po tym jak skazano go na mocy historycznego prawa przeciwko "rażącej nieprzyzwoitości". Przepisy te wykorzystywano wówczas w Wielkiej Brytanii do prześladowania osób homoseksualnych. Wiersz Wilde'a "The Ballad of Reading Gaol" z 1898 roku jest refleksją na temat czasu spędzonego w więzieniu. Poeta nawiązuje w nim do brutalności ówczesnego systemu penitencjarnego.

W czasie pandemii Banksy nie próżnował i wypuścił kilka prac. W kwietniu opublikował zdjęcia łazienki wymalowanej w szalone szczury. Fotografię opatrzył opisem "Moja żona nienawidzi, kiedy pracuję w domu". W maju uhonorował pracowników służby zdrowia. W lipcu szczura namalował w londyńskim metrze (został usunięty ze względu na obowiązująca tam ostrą politykę anty-graffiti), a w grudniu namalował kichającą staruszkę, której wypadają protezy - wylicza CNN.

