Mount Everest jest jeszcze wyższy. Mierzy 8848,86 m n.p.m.

Władze Nepalu i Chin na wirtualnej konferencji wspólnie ogłosiły nową wysokość Mount Everestu. Najwyższy szczyt świata jest wyższy o 86 cm i mierzy 8848,86 m n.p.m. Po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r. naukowcy przewidywali zmianę wysokości Czomolungmy.

Zdjęcie Mount Everest jest wyższy o 86 cm i mierzy 8848,86 m n.p.m /Frank Bienewald/LightRocket /Getty Images

Aktualną wysokość Everestu ogłosił jednocześnie minister spraw zagranicznych Nepalu Pradeep Gyawali i jego chiński odpowiednik Wang Yi na telekonferencji transmitowanej z Katmandu i Pekinu.

Szef ekspedycji otarł się o śmierć

W ubiegłym roku Nepal wysłał na Everest czteroosobową ekipę ze sprzętem pomiarowym. 23 maja 2019 r. szef ekspedycji Khim Lal Gautam i Rabin Karki wspięli się na szczyt, gdzie pracowali przez godzinę i 16 minut.

Gautam otarł się o śmierć, schodząc ze szczytu. "Ta bliskość śmierci przypomniała mi wagę pomiarów i odpowiedzialność za zebrane dane. Ryzykowaliśmy, zbierając te surowe dane, po to, aby uzyskać precyzyjną wysokość Everestu" - powiedział tygodnikowi "Nepali Times".

Przetworzenie danych zajęło w nepalskim Departamencie Kartograficznym pół roku. Jak podaje dziennik "Republica" Nepal korzystał z własnych zasobów i technologii. Techników przeszkolili m.in. naukowcy z Nowej Zelandii, a wyprawę poprzedziła międzynarodowa konferencja specjalistów. Pomiarów dokonano w tradycyjny sposób oraz wykorzystując globalny system nawigacyjny (GNSS) razem z radarem do badań skały.

Do pomiarów wykorzystano też samolot

Chińska ekspedycja pomiarowa dotarła na szczyt rok po nepalskiej, podczas pandemii koronawirusa w maju 2020 r. Oprócz wspinaczy do pomiarów wykorzystano także samolot.

"Wysokość Everestu cały czas się zmienia przez ruchy tektoniczne, których ostatnim przykładem jest trzęsienie ziemi w Gorkha (w północnym Nepalu) w 2015 r." - powiedział "Nepali Times" Christopher Pearson z nowozelandzkiego Uniwersytetu Otago. "Skoro obecne pomiary były całkiem stare, trzeba je uaktualnić" - dodał.

Zdjęcie Po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r. naukowcy przewidywali zmianę wysokości Czomolungmy. / Narendra Shrestha / PAP/EPA

Dotychczasowe dane

Wysokość 8848 m n.p.m. była powszechnie uznawana od 1955 roku, ale pierwszych pomiarów dokonał Urząd Kartograficzny Indii już w 1856 roku. Mierzono wysokość szczytu z dużej odległości, dlatego zaokrąglono wynik do pełnych 8840 m n.p.m.

Na początku XIX wieku kartografowie podawali wysokość nawet 8882 m, by w 1955 roku ustalić ją na 8848 m n.p.m. Kolejni specjaliści znacznie różnili się w pomiarach - w 1987 r. Włosi zmierzyli Everestowi 8872 m, by pięć lat później obniżyć tę wysokość do 8846 m. W 1999 r. - według Amerykanów - szczyt miał 8850 m, a w 2005 r. - zdaniem chińskich naukowców - 8844,43 m.

Najnowsze różnice w pomiarach wynikały m.in. z tego, czy mierzono wysokość samej skały, czy raczej szczytu z pokrywą śnieżną. W zależności od pogody i pory roku, pokrywa śnieżna może mieć nawet cztery metry grubości.

- Dobrze, że rządy Nepalu i Chin podały wspólnie wymiary Everestu. Niektóre chińskie media nazywały szczyt chińskim, co było nie do przyjęcia! - mówi przewodnik górski z Katmandu Bijay Lama, przypominając kontrowersyjny wpis w mediach społecznościowych publicznej chińskiej telewizji. - Z drugiej strony wielu Nepalczyków nie wie, że przez szczyt przebiega granica - dodaje.

Z Katmandu Paweł Skawiński