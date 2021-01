Moskwa: Rewizje w mieszkaniach Nawalnych. Policjanci zabrali brata Nawalnego, Olega

Policja w Moskwie zakończyła rewizję w mieszkaniu Aleksieja Nawalnego w dzielnicy Marjino, po czym funkcjonariusze zabrali ze sobą brata opozycjonisty - Olega Nawalnego, który znajdował się w tym lokalu - podał w środę wieczorem portal MBCh Media.

Zdjęcie Policjanci przed rewizją mieszkania Aleksieja Nawalnego /Natalia Kolesnikova /AFP

Nie wiadomo, gdzie obecnie jest Oleg Nawalny. Kiedy policjanci wyprowadzali go z mieszkania, odepchnęli od wyjścia zgromadzonych tam dziennikarzy mediów niezależnych.



Policja przyszła w środę także do mieszkania w innej części Moskwy, które teraz zajmuje żona Aleksieja Nawalnego - Julia. W trakcie rewizji krzyczała ona do dziennikarzy z okna, że policjanci wyważyli drzwi i nie wpuszczają adwokata.



Potwierdziła to adwokat Weronika Polanowa. - Nie zostałam dopuszczona do działań śledczych, czyli rewizji, która odbywa się przy jawnym naruszeniu prawa, ponieważ adwokat ma prawo do udziału w działaniach śledczych - powiedziała dziennikarzom.



Niezależna telewizja Dożd podała, że przeszukanie u Julii Nawalnej trwa już cztery godziny.



Kolejne rewizje

W środę wieczór wiadomo było o co najmniej ośmiu przeszukaniach. Prócz mieszkań Nawalnych policja przeprowadziła rewizję także w biurze założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją (FBK) i w studiu kanału internetowego Navalny LIVE. Przeszukanie odbyło się także w mieszkaniu rzeczniczki Nawalnego - Kiry Jarmysz. Ona sama przebywa od kilku dni w areszcie śledczym.



Policjanci przyszli też pod adres, gdzie mieszka ojciec Olega Stepanowa, koordynatora sztabu Nawalnego w Moskwie. Pojawili się również w mieszkaniu aktywisty niezarejestrowanej Partii Libertariańskiej Igora Jefremowa oraz u Nikołaja Kasjana, który jest asystentem niezależnej moskiewskiej radnej Julii Galaminej.



Według niezależnego portalu Meduza policja zatrzymała w środę szefową związku zawodowego Sojusz Lekarzy, Anastazję Wasiliewą. Funkcjonariusze przyszli także do Marii Alochinej, aktywistki punkrockowej grupy Pussy Riot.



Rewizje w związku z naruszeniem zasad sanitarno-epidemicznych

Pojawiła się też informacja, że nie można nawiązać kontaktu z opozycyjnym aktywistą Konstantinem Kotowem.



Według kanału Baza na komunikatorze Telegram rewizje mają związek ze sprawą karną dotyczącą naruszenia zasad sanitarno-epidemicznych. Postępowanie to wszczęte zostało w Moskwie po masowych protestach w obronie Nawalnego 23 stycznia. Na razie w tej sprawie karnej nie ma konkretnych nazwisk - podała agencja Interfax.



Nawalny został osadzony w areszcie śledczym Matrosskaja Tiszyna. Funkcjonariusze policji i służb więziennych zatrzymali go na lotnisku Szeremietiewo 17 stycznia. Nawalny przyleciał do Moskwy z Niemiec, gdzie leczył się ze skutków próby otrucia go bojowym środkiem chemicznym typu Nowiczok.