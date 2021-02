Miś koala sparaliżował ruch na autostradzie. Potem sam wsiadł za kierownicę

Koala starał się przejść przez sześciopasmową autostradę na południu Australii. Kierowcy gwałtownie hamowali przed zwierzęciem, a "przemarsz" ostatecznie doprowadził do kolizji pięciu aut. Potem miś... sam usiadł za kierownicą.

Zdjęcie Koala za kółkiem /@FIVEaaBreakfast /Twitter

Do karambolu pięciu aut w Adelajdzie w Australii doszło w poniedziałek w godzinach porannych. Kilka osób odniosło niewielkie obrażenia, ale interwencja ratowników nie była konieczna.

Sprawca kolizji, niewielka koala, została złapana na "gorącym uczynku" przez Nadię Tugwell. Kobieta wyszła ze swojego samochodu i z pomocą innego kierowcy owinęła zwierzę w koc, a następnie przeniosła do bagażnika. Tugwell udało się uspokoić pasażera, zakrywając mu oczy - w przeszłości w podobny sposób kilkukrotnie ratowała inne osobniki tego gatunku. - Koala nie odniósł żadnych obrażeń. Była bardzo aktywna, a jednocześnie bardzo spokojna - zapewniła kobieta w rozmowie z agencją The Associated Press.

Tugwell pojechała na stację, skąd zawiadomiła służby ochrony przyrody. W tym czasie jednak koali udało się wydostać z bagażnika i rozgościć się na siedzeniu pasażera.

- Wtedy powiedziałam: dobra, ja wychodzę, a ty niczego nie ruszaj. Po chwili usiadła na siedzeniu kierowcy i złapała za kierownicę tak jakby chciała powiedzieć: "jedźmy na przejażdżkę!" - komentowała kobieta. Tugwell wykorzystała niecodzienną sytuację i zrobiła wyjątkowe zdjęcia.

Choć przejażdżka z dzikim zwierzęciem doprowadziła do zniszczenia wnętrza auta, to kobieta zapewnia, że szczęśliwe zakończenie było warte poświęceń. Koala bezpiecznie została wypuszczona na wolność - z dala od dróg.