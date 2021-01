- Bycie pierwszą damą Stanów Zjednoczonych to największy zaszczyt w moim życiu - oświadczyła Melania Trump w pożegnalnym oświadczeniu.

Zdjęcie Melania Trump podczas swojego pożegnalnego wystąpienia /materiały prasowe

Zmiana na fotelu prezydenta USA oznacza także nowych lokatorów Białego Domu. Dotychczasowa pierwsza dama Melania Trump pożegnała się z Amerykanami. W specjalnym nagraniu podziękowała rodakom i podkreśliła, jak ważne były dla niej ostatnie lata.



- Moi drodzy Amerykanie. Bycie pierwszą damą Stanów Zjednoczonych to największy zaszczyt w moim życiu. W całym kraju zainspirowali mnie niesamowici Amerykanie, którzy wspierają nasze społeczności swoją dobrocią, odwagą i łaską. Ostatnie cztery lata były niezapomniane. Kiedy Donald i ja kończymy nasz pobyt w Białym Domu, myślę o wszystkich ludziach, których mam w sercu wraz z ich niesamowitymi historiami o miłości, patriotyzmie i determinacji - mówiła Melania Trump.



- Kiedy przybyłam do Białego Domu, pomyślałam o odpowiedzialności, jaka spoczywa na mnie - jako na matce - aby zachęcać, dawać siłę i nauczać dobroci. Żegnając się z moją rolą pierwszej damy, mam szczerą nadzieję, że każdy Amerykanin zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uczyć swoje dzieci, co to znaczy być najlepszym. Zachęcam rodziców do nauczania dzieci o odważnych i ofiarnych bohaterach, którzy pracowali i poświęcili się, aby uczynić ten kraj ziemią wolnych ludzi - dodała.



Zaprzysiężenie Joe Bidena i wiceprezydent elekt Kamali Harris odbędzie się w środę o godz. 12 czasu lokalnego. Nową pierwszą damą zostanie Jill Biden.