Naukowcy są przekonani o odkryciu nowego gatunku wielorybów. Wcześniej nieznane biologom ssaki zauważono u zachodnich wybrzeży Meksyku - informuje Reuters.

Zdjęcie Zdjęcie nowego gatunku wielorybów fot. Whale Tales /Twitter

Nieznany wcześniej gatunek wielorybów odkryto niedaleko meksykańskich wysp San Benito na Pacyfiku, w trakcie prowadzenia badań nad rzadko spotykanymi walami dziobogłowymi. Nowo odkryty ssak morski pochodzi z rodziny tych rzadkich wielorybów.

Reklama

- Te stworzenia wypłynęły tuż obok naszej łodzi. To było niezwykłe spotkanie, bo wale dziobogłowe są trudne do obserwacji, a te zachowywały się przyjaźnie, co jest naprawdę bardzo rzadkie - komentuje w rozmowie z agencja Reuters biolog morski Jay Barlow z Instytutu Oceanograficznego w kalifornijskim San Diego.

- Fakt, że poszukiwaliśmy rzadkich gatunków waleni, a natrafiliśmy na zupełnie inne i wcześniej nieznane zwierzę, jest niesamowite i wspaniałe. To cała przyjemność naszej pracy - dodaje biolog morski Andrew Read z Duke University

Obecnie naukowcy badają próbki wody morskiej, które mogą zawierać fragmenty skóry tych waleni. Testy DNA udowodnią, czy rzeczywiście mamy do czynienia z zupełnie nowym gatunkiem wielorybów. Jednak podwodne nagrania tych ssaków morskich sugerują, że właśnie tak jest.

- Te wieloryby to potężne zwierzęta. Wyobraźcie sobie, że coś wielkości dużego konia żyje na ziemi i nie zostało jeszcze odkryte? Morza ukrywają w sobie wiele tajemnic - komentuje Read.

Wcześniej nowy gatunek dziobogłowca, najmniej znanego z wielorybów, odkryto w 2016 roku. Jak podkreślają biolodzy, odkrycie nowego gatunków wśród ssaków jest wyjątkowym zdarzeniem.