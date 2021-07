Szefowa meksykańskiej komisji ds. poszukiwań Karla Quintana poinformowała w środę, że zaginieni to w większości mężczyźni kursujący ciężarówkami lub taksówkami po drodze nazwanej przez lokalną prasę "autostradą śmierci", łączącej Monterrey z Nuevo Laredo. Agencja AP podała, że co najmniej sześć osób to rezydenci USA. Zdaniem Quintany zniknięcia mogą mieć związek z porachunkami pomiędzy północno-wschodnim kartelem a grupą Jalisco.

Wśród zaginionych znajdują się również mężczyźni jeżdżący prywatnymi samochodami oraz kobiety i dzieci.

Zaginięcie kobiety z dziećmi

Biuro FBI w San Antonio w Teksasie poinformowało o zniknięciu kobiety pochodzenia meksykańskiego mieszkającej na stałe w USA oraz dwójki jej dzieci. Po raz ostatni widziała ich rodzina żyjąca w Sabinas Hidalgo, mieście położonym przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, przez które przebiega autostrada.

Władze stanu Nuevo Leon, którego stolicą jest Monterrey, od końca czerwca zwiększyły liczbę patroli policji wzdłuż autostrady i poszukują zaginionych. Według AP zniknięcia oraz czerwcowy atak w przygranicznym mieście Reynosa, w którym zastrzelono 15 osób, sugerują, że obecna sytuacja w Meksyku zaczyna coraz bardziej przypominać lata 2006-2012, kiedy wojna narkotykowa toczona w kraju była nasilona, a członkowie karteli atakowali nie tylko siebie nawzajem, ale i zwykłych obywateli.