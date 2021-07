Media: 12-latek pierwszą śmiertelną ofiarą ptasiej grypy w Indiach

Nie żyje 12-letni chłopiec z Delhi zakażony wirusem grypy typu H5N1. To pierwszy przypadek śmierci człowieka z powodu ptasiej grypy w Indiach - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na przedstawiciela stołecznego All India Institute of Medical Sciences.

Zdjęcie Indie walczą z ptasią grypą, na zdjęciu mężczyzna z maszyna do zamgławiania stosowaną jako środek zapobiegawczy przeciwko ptasiej grypie w rejonie Sola na obrzeżach Ahmedabadu / SAM PANTHAKY/AFP/East News / AFP