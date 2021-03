Sieć japońskich restauracji Akindo Sushiro na Tajwanie postanowiła zorganizować unikalną promocję. Każda osoba, która pokaże dokument potwierdzający, że nazywa się "Gui Yu", co po chińsku oznacza "łosoś", wraz z grupą przyjaciół może w lokalu jednorazowo "zjeść, ile chce". Akcja okazała się kusząca do tego stopnia, że ponad 200 osób zdecydowało się na... zmianę imienia.

Sushi

Promocja ruszyła we wtorek. Na darmowe sushi osoba o "rybnym" imieniu mogła zaprosić dodatkowo do pięciu przyjaciół. Przedstawiciele restauracji prawdopodobnie nie przewidzieli, że zainteresowani są gotowi na zmiany w dokumentach tożsamości. Według telewizji FTV na taki krok zdecydowało się łącznie ponad 225 osób - informuje polsatnews.pl.

O masowych wnioskach w tej sprawie poinformowali w oświadczeniu zaniepokojeni urzędnicy. Przyznali, że są przytłoczeni pracą. Poprosili klientów, by nie odwiedzali ich więcej i nie dostarczali im dodatkowych zadań.

"Meteorytowy Król Łosoś"

"Taipei Times" poinformował, że po złożeniu wniosku, dokumenty z nowym imieniem można otrzymać jeszcze tego samego dnia. Koszt takiej operacji to ok. 80 dolarów tajwańskich - niecałych 11 złotych. Niektórzy, korzystając z okazji dodawali do imienia dodatkowy człon. Dało to takie wariacje jak: "Meteorytowy Król Łosoś" i "Łososiowy Książę". Jedna z osób, z którymi rozmawiali dziennikarze zapewniła, że po skorzystaniu z promocji powróci do swojego starego imienia.

- Zmieniłam imię na Łosoś, podobnie jak dwoje moich znajomych. Później po prostu zmienimy je z powrotem - powiedziała telewizji SET TV kobieta o nazwisku Tung.

W sprawie zabrał głos zastępca ministra spraw wewnętrznych Chen Tsung-yen. Jego zdaniem promocja doprowadziło do "tworzenia zbędnej dokumentacji" i "zabiera urzędnikom cenny czas". - Mam nadzieję, że wszyscy podejdą do tematu bardziej racjonalnie - powiedział.

Zgodnie z tajwańskim prawem, imię można zmienić maksymalnie trzy razy.